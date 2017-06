Juventus, Allegri: "Come una finale. Serviranno testa e aggressività"

Il 2-0 in trasferta dell'andata è buon biglietto da visita per un ritorno di semifinale di Champions League più tranquillo ma Juventus e Massimiliano Allegri saranno concentrati solo sull'obiettivo grosso: la finale di Cardiff del 3 giugno. Ecco le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match contro il Monaco allo Stadium "Chi preferisco in finale tra Real o Atletico Madrid? Noi giochiamo contro il Monaco, non si sa mai cosa può succedere in semifinale. Dobbiamo tenere alta la concentrazione, loro non hanno niente da perdere e quindi saranno spensierati: hanno giocatori di grande talento che possono metterti in difficoltà".



Sulla partita che si aspetta: "Vi dico cosa dovremo fare: essere aggressivi, giocando anche meglio rispetto a Montecarlo nella metà campo avversaria, a volte con più pazienza. Dovremo uscire dal campo con un risultato positivo, con approccio aggressivo ma mettendoci la testa". Così il tecnico bianconero sul grande momento di Dani Alves: "Ci ha messo un po' a capire il calcio italiano, poi si è fatto male ed ora sta bene: grande giocatore e porta esperienza a livello internazionale".



Una battuta su Higuain: "Ah si è fatto male? Io non ho visto... sta bene, davvero!". Sullo scudetto: "Siamo messi discretamente bene ma dobbiamo ancora raggiungerlo, come sempre, ragionando un passo alla volta: alla Roma penseremo dopo la Champions ma sicuramente sarà una bella partita". Sul derby: "Sarebbe bello vincere sempre ma non è possibile, è stato un pareggio importante perché alla fine della stagione spesso ti accorgi che vinci lo scudetto o ti salvi o ti qualifichi in Europa per un punto. Quando non puoi vincere, allora non devi perdere".

ALLEGRI A PREMIUM: "COME UNA PARTITA SECCA"

Prima della conferenza, Allegri ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Premium Sport: "Affronteremo il match come fosse una partita secca perché il Monaco rimane cliente difficile. Giocheremo in maniera aperta, per vincere. Siamo vicini all'obiettivo perché mancano 95 minuti ma bisogna essere bravi a qualificarsi. Al momento, meglio di così non poteva andare". Sulla formazione: "Rispetto a Monaco favorito Khedira per Marchisio? Può essere. Barzagli o Cuadrado è l'unico vero dubbio. Higuain sta bene".