Juventus, Allegri: "Cambi decisivi? Faccio dei danni e ogni tanto cerco di rimediare"

Massimiliano Allegri si gode il successo per 2-1 della sua Juventus a Wembley contro il Tottenham, successo che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. "Dobbiamo fare i complimenti a tutti per quello che i ragazzi stanno facendo da anni. Vincere a Wembley non era semplice, anche per come si era messa la partita. Ma la squadra è stata paziente, ha aspettato il momento buono e poi in dieci minuti ha ribaltato la gara. Credo che anche vedendo l’andata sia un qualificazione meritata" sottolinea il tecnico bianconero a Premium.



"Non è stato semplice però, nel primo tempo - aggiunge Allegri - abbiamo sofferto su palle perse dove loro erano micidiali nel ripartire. Dovevamo stare più corti ma ci sono anche gli avversari, il Tottenham ha grande qualità e credo che i ragazzi abbiano fatto una bella impresa.



L'allenatore livornese si sofferma quindi sulle sosituzioni che hanno modificato il corso del match: "Lichtsteiner e Asamoah hanno cambiato la gara? Ho cambiato perché avevamo bisogno di giocatori diversi e a sinistra ho alzato Alex Sandro con Asamoah dietro, che è un giocatore straordinario e sottovalutato per quello che ha fatto in carriera. Anche Lichtsteiner è stato bravo, ha fatto l’assist insieme a Khedira e la squadra ha avuto più ampiezza".



"Abbiamo fatto bene, Higuain era fermo da un po’, Dybala è rientrato sabato, ora dobbiamo recuperare gli altri perché le prossime tre gare varranno molto per il campionato. All’andata sono stato criticato, ora elogiato per i cambi? Le partite le vincono i giocatori che stanno facendo un’annata straordinaria e sono fiero di allenarli. Io faccio dei danni e ogni tanto cerco di rimediare”.