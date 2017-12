Juventus, Allegri: "Buffon-Pjanic in dubbio per l'Olympiacos"

La Juventus in Grecia per cercare il pass per gli ottavi di Champions League: con una vittoria contro l'Olympiacos la qualificazione sarà certa ma pure perdendo (in caso di non vittoria dello Sporting Lisbona al Camp Nou) i bianconeri supererebbero il girone. Massimiliano Allegri la presenta così: "A livello mentale dovremo fare una partita come quella di Napoli, dove siamo andati da vittimia sacrificale e abbiamo vinto, domani non ci sarà possibilità di rifarsi e quindi dobbiamo assolutamente raggiungere il primo obiettivo stagionale: match molto più importante di quello di venerdì perché non c'è tempo per recuperare".



Il tecnico bianconero rifiuta di parlare di svolta dopo il successo al San Paolo: "I risultati c'erano già, stavamo facendo già bene. Riconosco però che sia stato un risultato importante per morale e classifica. Ora però dobbiamo acquisire maggiore continuità, dopo i primi venti minuti abbiamo fatto una prestazione troppo difensiva. Per lo scudetto ci sono 5 squadre in pochi punti e si deciderà tutto a marzo ma ora pensiamo all'Europa".



Sulla formazione: "Senza Chiellini, devo decidere se far giocare De Sciglio a destra con Barzagli centrale o direttamente Rugani come compagno di Benatia. Buffon e Pjanic sono affaticati e non stanno benissimo, valuterò a ridosso del match. Mandzukic a disposizione, Higuain sta bene. Dybala? Deve pretenedere più da se stesso, gol a parte deve tornare a fare prestazioni di livello".



Questa la ricetta di Allegri: "Servirà una partita di responsabilità. Attenzione e pazienza: in Champions è sempre difficile giocare, soprattutto in trasferta. Non facciamo come due anni fa a Siviglia quando abbiamo buttato via il primo posto. L'Olympiacos ha fatto un solo punto e vorrà incrementare il bottino: pensiamo solo a questo, non a cosa succederà a Barcellona".