Juventus, Allegri: "Buffon ha ragione: ora la Champions va vinta"

Massimiliano Allegri giocherà la seconda finale di Champions negli ultimi tre anni. Ecco le sue parole a Premium Sport dopo la vittoria della Juve sul Monaco.



"Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Non era semplice giocare una Champions così e i ragazzi hanno meritato la finale. Siamo nel momento cruciale della stagione, non abbiamo vinto ancora niente ma per adesso stiamo facendo grandissime cose. I miei meriti? Non ho bisogno di meriti, faccio il mio lavoro con serenità ed entusiasmo ma non mi interessa che gli altri dicano che sono il più bravo. Ottengo risultati grazie ai grandi giocatori che ho a disposizione. Mi diverto molto ad allenare e quando sentirò troppo stress vorrà dire che dovrò smettere".



"Buffon ha detto che arrivare in finale non conta più? Gigi ha ragione, si arriva in finale per cercare di vincerla. Speriamo che questo sia l’anno buono. Abbiamo molte possibilità di vincere la Champions, dovremo essere meno pigri e migliorare nella gestione della palla. Abbiamo un mese difficile per migliorare, siamo in un momento delicato della stagione e non dovremo allentare la tensione. Il contatto tra Glik e Higuain? Il fallo di Glik ci ha svegliato, siamo rientrati in partita perché eravamo usciti e abbiamo preso gol. Meglio affrontare il Real Madrid in una gara secca o in due partite? Nella doppia partita è sempre più difficile. Nella gara secca bisogna essere più bravi nei dettagli che fanno la differenza nel calcio".



In conferenza stampa Allegri ha parlato anche di Dani Alves: "Tre mesi fa volevate impiccarlo: se un giocatore è bravo, è bravo a giugno, è bravo ad agosto ed è bravo ancora a giugno"