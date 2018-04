Juventus, Allegri: "Bisogna giocare con serenità contro il Real"

"Al posto di Pjanic (squalificato ndr) giocherà uno tra Bentancur e Marchisio. In difesa devo scegliere tra Barzagli e Rugani. Alex Sandro e Mandzukic stanno bene: Mario potrebbe partire dal primo minuto o dalla panchina". Alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League Massimiliano Allegri dà qualche indicazione importante sulla formazione che affronterà il Real Madrid allo Stadium.



Questo secondo il tecnico alcuni degli ingredienti necessari nella doppia sfida: "Dobbiamo avere l'ambizione di giocare alla pari e superare il Real, che è la squadra più forte e la favorita per la vittoria della Coppa. E' necessario restare in partita perché la qualificazione si gioca in due gare, e non staccare mentalmente come è successo a Cardiff dopo il 2-1. Ho rivisto diverse volte quel match che deve servire come insegnamento, anche se siamo migliorati nella gestione dei 90'".



"L'aspetto psicologico è fondamentale. Il Real gioca a livello mentale con grande serenità - prosegue Allegri - e noi dobbiamo fare lo stesso. Abbiamo anche noi le qualità tecniche e possiamo segnare. Poi servirà anche un pizzico di fortuna".



Meglio il centrocampo a due o a tre? "Mi viene da sorridere. L'anno scorso abbiamo giocato le partite importanti di Champions con due centrocampisti. Tutto dipende dalla disponibilità degli attaccanti a rientrare e ad aiutare. In queste gare, serve molta tecnica. Si può giocare con tre o con due centrocampisti, ma dipende dall'atteggiamento o dalle caratteristiche dei giocatori. Loro sono micidiali in campo aperto: dobbiamo essere bravi nelle marcature preventive".



La Juve punta molto su Dybala per passare il turno: "Paulo farà una grande prestazione. Sta bene fisicamente e mentalmente e lo ha dimostrato sabato sera contro il Milan".



In chiusura un appello ai tifosi e uno sguardo al percorso europeo dei bianconeri negli ultimi anni: "Domani è una serata di gala e bisogna essere sostenuti dal pubblico. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di avere fatto in quattro anni due finali, un ottavo giocato alla grande dai ragazzi e, domani, i quarti".