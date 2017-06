Juventus, Allegri al lavoro su Dybala-Higuain dopo il poker europeo

In dieci giorni, Max Allegri ha risistemato le cose sia in campionato che in Champions League. Dopo il mezzo passo falso col Siviglia e la sconfitta di San Siro contro l'Inter, la Juventus post-Dinamo Zagabria si risveglia prima in serie A e nel girone europeo (in coabitazione con gli spagnoli). Nonostante qualche infortunio di troppo - non preoccupano le condizoni di Barzagli e Pjanic, martedì sera usciti dal campo anzitempo per precauzione -, il tecnico bianconero ha subito ritrovato la sua Juventus grazie alla solidità del reparto difensivo e all'incisività dei big.



Se il gioco ancora non è quello dei giorni migliori, visti anche gli esperimenti tattici sul 4-2-3-1, l'impatto dei nuovi acquisti è stato confortante. Dani Alves segna a ripetizione, approfittando pure del momento fortunato in fatto di rimpalli e deviazioni avversarie, mentre Pjanic, gol e assist in Croazia, è sembrato più a suo agio potendo contare su due riferimenti diversi tra loro come Dybala e Higuain. Il Pipita ha ritrovato il gol in Champions (mancava dal 2014) mentre la Joya si è sbloccata dopo un inizio di stagione a secco di marcature: chissà che questa doppia iniezione di fiducia non dia una mano ai due a trovare un miglior affiatamento.



Contro la Dinamo, i due argentini non si sono mai passati la palla. Statistica vera quanto strana ma che non preoccupa l'ambiente juventino. Higuain ha confessato di "volere Dybala più vicino in campo" mentre Paulo ha ribadito "io gioco prima per la squadra che per me". Solo questione di tempo, magari già da Empoli: Allegri a fine gara, nonostante l'ampia vittoria, ha catechizzato lo spogliatoio per tenere alta la tensione e ha ordinato i tre punti per chiudere bene il filotto prima della nuova sosta per le Nazionali. La coppia HD non vuole deluderlo.