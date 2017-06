Juventus, al via la vendita dei biglietti per la finale di Champions: ecco i prezzi

La Juventus ha reso noto, tramite il sito ufficiale, i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Champions League in programma a Cardiff il 3 giugno contro il Real Madrid. Il prezzo dei tagliandi varia dai 330 euro della '2 cat' ai 55 euro della '4 cat' con visibilità limitata: sarà possibile abbinare l'acquisto del tagliando a vari pacchetti, con trasferimento in charter o in bus. Presente anche il Pacchetto Hotel Londra con due notti e trasferimento a Cardiff in autobus.

I PREZZI DEI BIGLIETTI:

2 cat: 330 euro (275 GBP)

2 cat Restricted view: 260 euro (220 GBP)

3 cat: 170 euro (140 GBP)

3 cat restricted view: 130 euro (110 GBP)

4 cat: 75 euro (60 GBP) 4 cat restricted view: 55 euro (45 GBP)



I PACCHETTI:

SOLO BIGLIETTO: costo del solo ticket

PACCHETTO CHARTER: 900 euro + costo del biglietto (volo andata e ritorno in giornata per Cardiff compreso trasporto da aeroporto a Cardiff City Stadium e ritorno in aeroporto)

PACCHETTO BUS: 360 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus standard)

PACCHETTO BUS PLATINUM: 430 euro + costo del biglietto (Viaggio andata e ritorno per Cardiff con bus dotato di maggiori comfort: più spazio tra le poltrone, frigo bar, toilette, presa usb e corrente 220 v, impianto video)

PACCHETTO HOTEL LONDRA 2 NOTTI + TRANSFER BUS: 480 euro + costo del biglietto (Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle a Londra e dintorni con prima colazione inclusa. Trasferimento da Londra a Cardiff in bus andata e ritorno per la gara. Non sono compresi nel pacchetto i mezzi per raggiungere Londra. Non è possibile scegliere l’Hotel in cui essere sistemati).



LE FASI DI VENDITA:

Dalle ore 10 del 19 maggio alle ore 23.59 del 22 maggio: vendita riservata agli abbonati. Ogni abbonato potrà acquistare al massimo quattro titoli, tutti intestati ad abbonati.

Dalle ore 10 del 23 maggio alle 9.59 del 24 maggio: vendita esclusiva ai J1897.

Dalle ore 10 del 24 maggio alle ore 23.59 del 25 maggio: vendita esclusiva a J1897 e Premium Member.

Dalle ore 10 del 26 maggio 2017: eventuale fase di vendita libera, in caso di disponibilità residua.