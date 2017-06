Juventus, a ruba i biglietti per la finale

Giovedì si è aperta la vendita dei biglietti riservati alla Juventus per la finale di Cardiff e i tifosi hanno subito preso d'assalto il sito 2017Cardiff.it. Esauriti i primi tre pacchetti, quelli più economici: niente più biglietti singoli (da 55 a 350 euro) e le due opzioni biglietto+viaggio in autobus (360 e 420 euro). Ora rimangono in vendita le opzioni che prevedono il volo aereo - 900€ circa - o il soggiorno a Londra per due notti.



Piccolo intoppo per chi ha provato ad acquistare tramite bonifico bancario: era stato comunicato un numero di Iban errato (28 cifre anziché 27), il che ha fatto arrabbiare molti tifosi, sopratutto chi non è riuscito a capire e risolvere l'equivoco nel tempo previsto dal sistema, perdendo la priorità acquisita. Altri tifosi, invece, al momento di inserire la tessera (questa prima fase è riservata agli abbonati) sono stati avvertiti che quel numero aveva già effettuato un acquisto e non aveva diritto ad un altro biglietto.



Martedì e mercoledì vendita aperta anche ai membri di J1897 e infine venerdì 26 ci sarà la vendita libera: ma a quel punto è quasi scontato che non ci sarà più alcun pacchetto rimasto invenduto per la finale di Champions (che su Premium Sport potrà essere vista anche in 4K).