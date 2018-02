Juve, Trezeguet: "Higuain è tornato determinante"

La Juve è tornata a trasmettere grande fiducia ai propri tifosi e tra questi c'è anche David Trezeguet. La serie positiva in campionato prosegue e a una settimana dalla Champions l'ex centravanti bianconero si mostra ottimista: "Credo che la Juventus sia in un buon momento - spiega l'ex talent di Premium Sport -, lo sta dimostrando in campionato. Vedo una squadra che sta molto bene fisicamente e mentalmente, arriva a questa partita nel modo giusto, consapevole che il Tottenham è comunque una squadra importante e che conosce bene perché ci ha giocato contro in amichevole. È un momento determinante e credo che la Juve sia pronta per questo confronto"



"Credo che la Juve abbia trovato l'equilibrio giusto e lo ha ribadito anche Allegri che sta facendo un gran lavoro. A livello difensivo la Juve ha da tempo trovato la solidità perché ha giocatori e valori interessanti e lì davanti ha qualità importanti. I nuovi hanno capito subito quello che voleva il mister e lo stanno dimostrando, Higuain è tornato a essere un giocatore determinante, aspettando il recupero di Dybala, la Juve ha trovato il giusto mix tra attacco e difesa, sempre curando i dettagli e credo che questo sarà determinante per la partita contro il Tottenham"



"Credo che la Juve a livello offensivo, ricordando anche Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado, abbia dei valori importanti. Il mister riesce a gestire questi giocatori e questa è una cosa importante per la Juventus stessa: sono giocatori di livello straordinario. Adesso arriva il bello con la Champions, la Juve è concentrata sui suoi obiettivi, che sono vincere di nuovo il campionato, coppa Italia e Champions. Speriamo bene perché credo che la squadra sia molto solida e consapevole di quello che sta facendo".