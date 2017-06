Juve, superato il record d'imbattibilità del Milan in Europa

Nuovo record per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno infatti superato il primato d'imbattibilità del Milan in Europa riuscendo a tenere la porta inviolata in Champions League per più di 641 minuti (record del Milan nella stagione 2014/15): nessuna italiana era riuscita a fare meglio fino a questa sera.



La rete di Mbappé al 69' della sfida dello Stadium ha fermato a quota 690 i minuti nei quali la porta è rimasta inviolata. Numeri che certificano la straordinarai asolidtà difensiva dei Campioni d'Italia che si apprestano a disputare la finale di Cardiff: l'ultimo a bucare la Juve era stato Nico Pareja a Siviglia lo scorso 22 novembre quando nessuno poteva immaginare questo incredibile percorso con 9 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 12 gare nella Coppa dalle grandi orecchie (prima volta nella storia del club di Corso Galileo Ferraris).



CLASSIFICA IMBATTIBLITA' IN CHAMPIONS

995': Arsenal (27/09/2005–17/05/2006)

690': Juventus (22/11/2016–09/05/2017)

686': Chelsea (03/10/2007–02/04/2008)

658': Ajax (27/09/1995–03/04/1996)

641': AC Milan (02/11/2004–04/05/2005)