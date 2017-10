Juve-Sporting all'arbitro inglese Oliver, Skomina per la Roma

Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare la sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona che si giocherà a Torino mercoledì alle ore 20.45: il 32enne britannico non ha mai diretto i bianconeri, ha esordito nella massima competizione continentale l'anno scorso e vanta due soli precedenti con club italiani, entrambi risalenti all'Europa League del 2015-16 (Fiorentina-Basilea 1-2 e Galatasaray-Lazio 1-1)-



Per Chelsea-Roma, invece, è stato designato Damir Skomina, arbitro della finale di Europa League dell'anno scorso: lo sloveno ha diretto i giallorossi una sola volta nel 2010, quando la squadra allora allenata da Claudio Ranieri perse in Grecia contro il Panathinaikos per 3-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Negativo anche il bilancio dei precedenti del Chelsea: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte.