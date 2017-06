Juve regina: unica squadra d'Europa prima in campionato e in Champions

"Siamo primi in campionato e in corsa per gli ottavi in Champions". Massimiliano Allegri ha ripetuto spesseo queste parole per rispondere alle critiche sul gioco non spettacolare della Juventus. Il tecnico bianconero, dopo la vittoria sul campo del Siviglia, dovrà aggiornare la risposta. La sua squadra infatti ha conquistato la qualificazione con un turno di anticipo agguantando il primo posto in attesa della sfida dell'ultimo turno contro la Dinamo Zagabria allo Stadium. Contro i biancorossi è arrivato un successo sofferto, maturato soltanto nel finale, nonostante la superiorità numerica dal 36'. I cultori dello spettacolo saranno rimasti delusi, ma intanto la Juventus continua a macinare punti.



Anzi, i bianconeri sono l'unica squadra in Europa (il Benfica guida il gruppo B a pari merito con il Napoli) a primeggiare in campionato e in Champions League. Non mancano dunque ad Allegri i motivi per sorridere considerando anche le assenze, pesantissime, di Dybala, Higuain e Barzagli al Sanchez Pizjuan. Quando tutti gli effettivi (compresi Benatia e Pjaca) torneranno a disposizione sarà ancora più dura per gli avversari, in Italia e in coppa. Rivali avvisati, mezzi salvati.

IL TWEET DI ALLEGRI