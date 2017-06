Juve-Real, Zidane replica ad Allegri: "Nessuna squadra favorita a Cardiff"

Seconda finale di Champions in due anni per Zidane. Dopo il sucesso a San Siro contro l'Ateltico nel 2016, il tecnico dei blancos cerca il bis domani a Cardiff contro la Juve. Queste le parole dell'allenatore francese nella conferenza stampa della vigilia.



"Abbiamo lavorato moltissimo per arrivare fin qui: siamo pronti per questa partita. Non c'è pressione particolare, la pressione è costante su di noi. Per Allegri siamo favoriti? Dicono sempre che nelle finali siamo favoriti ma sappiamo che non è così: in una partita secca può succedere di tutto. Nessuno è favorito. Cercheremo di fare il possibile per vincere questa coppa".



"Mi sto godendo queste esperienze, sono molto contento. Non parlo solo di me, sono l'allenatore di una squadra. E' un momento fantastico e spettacolare. E' bellissimo disputare un'altra finale".



"L'importante è dare il massimo, a volte non basta: ho perso anche io tante volte da giocatore. Affrontiamo una grande squadra: spero che sia una bella finale, nulla di più. Credo che la partita sarà molto aperta, non penso che la Juve si difenderà. Difendono bene però il loro gioco non consiste solo in questo".



"Ronaldo è un bravo ragazzo perché si preoccupa degli altri. A livello professionale vuole sempre di più non si accontenta mai, anche in allenamento. Vuole sempre vincere equesto è ciò che mi piace di più di lui. E' un leader nato".



"Chi gioca tra Bale e Isco? Non lo dico, possono anche giocare insieme. L'importante è averli a disposizione, a livello fisico e mentale".



"Le parole di Dani Alves sul gol di Mijatovic nel '98? Ognuno può dire quello che vuole. Lui non c'era e comunque resto concentrato sulla partita di domani".