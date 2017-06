Juve-Real, parla l'arbitro: "Bisogna saper gestire le persone"

Tutti pensano ai campioni, alle squadre, agli allenatori, ai tifosi ma c'è un'altra componente importante nella finale di Champions League: l'arbitro. Felix Brych, il fischietto che dirigerà Juventus-Real Madrid, ha parlato al sito dell'Uefa: "Quando saremo a metà campo e suonerà l'inno, mi concentrerò solo sulla partita insieme al mio team. Vogliamo cominciare con il piede giusto, perché è come per i giocatori: se la palla 'gira bene' nei primi minuti hai più fiducia. Per me è un onore essere stato scelto per la partita più importante del calcio europeo per club e non vedo l'ora che inizi".



Il tedesco spiega il segreto per avere in piano una grande partita: "Per arbitrare a questo livello non bisogna essere solo in forma e preparati, perché uno degli aspetti più importanti è saper gestire le persone - commenta Brych, dottore in legge di Monaco di Baviera -. Lavori con 22 giocatori e altre persone. Ognuno ha il suo carattere e bisogna saper entrare in sintonia con tutti".



Infine, il rapporto con i collaboratori: "Il gioco di squadra è fondamentale per gli arbitri e lavorare insieme da molti anni è un grosso vantaggio - spiega Brych -. Ognuno di noi sa come reagisce l'altro: non solo ci aiutiamo a prendere le decisioni giuste, ma ci diamo anche fiducia e ci incoraggiamo".