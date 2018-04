Juve-Real Madrid, Allianz Stadium esaurito in Champions

La carica dei 40 mila. Anzi, di più. Come annunciato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, l'Allianz Stadium sarà sold-out per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid in programma martedì 3 aprile alle 20.45. I biglietti sono stati polverizzati in poche ore di vendita, come era legittimo aspettarsi, per il valore in sé della sfida, per il fascino e perché suona comunque come una rivincita dopo la batosta di Cardiff.



"Juventus-Real Madrid, - si legge sul sito - presenterà una cornice di pubblico davvero stupenda: ogni singolo seggiolino dell'Allianz Stadium, infatti, sarà occupato, per assistere ad una sfida che promette spettacolo. Conclusa la prelazione abbonati, infatti, sono bastate poche ore di fase di vendita riservata agli Juventus Member per esaurire la disponibilità di tagliandi per la il match che vedrà i bianconeri opposti ai Blancos di Zinedine Zidane. Sarà, dunque, un pubblico fidelizzato quello che assisterà al big match, composto di abbonati, Juventus Member e soci Juventus Official Fan Club. Le ultime disponibilità per la partita sono in Legends Club".