Juve-Real, Allegri: "La Champions sarà nostra"

Massimiliano Allegri ci crede. Profondamente. Ecco le parole del tecnico della Juventus in esclusiva a Premium Sport alla vigilia della finale di Champions contro il Real Madrid.



"Siamo partiti da lontano, dalla gara del 14 settembre contro il Siviglia, piano piano sono cresciute convinzione e autostima, le vittorie durante l'anno ci hanno aiutato. È bello essere qui, ma dobbiamo avere la convinzione di portare a casa questo trofeo. Sappiamo che giochiamo contro il Real Madrid: dobbiamo capire i momenti della partita e avere grande serenità. Abbiamo sistemato due-tre cose, ora ci siamo. Quando fischia l'arbitro dobbiamo scatenare voglia e convinzione perché dobbiamo portare a casa la coppa. Ronaldo? Conta la Juventus perché per portare a casa la coppa ci vogliono orgoglio, cuore e tecnica. Loro hanno giocatori e organizzazione importante, dalla nostra abbiamo grande convinzione, sapendo di poter fare gol al Real perché nella fase difensiva loro qualcosa concedono. Barzagli o Cuadrado è l'unico dubbio anche perché si potrebbe andare ai supplementari. Sono convinto che questi ragazzi ci regaleranno questo trofeo: deve essere una serata importante che diventerà straordinaria".



Allegri ha parlato anche in conferenza stampa.



"Affrontiamo la finale con grande serenitá. Abbiamo lavorato tutto l'anno per questo, Real favorito perché é campione uscente. Ma noi sappiamo cosa abbiamo costruito. Il Real ha sempre segnato? Magari domani non segnerà. I numeri non contano niente. Dobbiamo avere più convinzione, voglia e sacrificio, giocare bene tecnicamente e tatticamente. Tra Barzagli e Cuadrado non ho ancora scelto: conterà anche chi andrà in panchina, può e deve essere determinante. Sono sicuro che Higuain farà una grande partita, è un grande giocatore e lo ha dimostrato anche in Champions. Dybala non sentirà la pressione, è cresciuto molto dal punto di vista caratteriale, Mandzukic ha già vinto e non si vince per caso. Le finali? Più che ne ha perse 6 direi che la Juve ne ha giocate 8. In finale succede di tutto. Non pensiamo a quello che è successo vent'anni fa, dobbiamo solo fare per portare a casa la coppa. Nel 2015 non avevamo questa convinzione perché veniva da un anno in cui non aveva convinto in Champions, non eravamo lì per caso, ma inaspettatamente. Quando la partità sarà nelle mani del Real Madrid, dovremo fare un centimetro in più e non uno in meno"