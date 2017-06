Juve, Pjaca è lo spaccapartite: "Ogni volta che entro..."

Marko Pjaca ha avuto bisogno di 14 partite, 332 minuti e circa 6 mesi per trovare il suo primo gol con la maglia della Juve. Ha scelto, su questo non c'è dubbio, il momento più importante, la prima gara a eliminazione diretta della Champions League. Del resto, quando in estate disse di aver preferito i bianconeri al Milan, fu anche se non quasi solo per questo motivo. Lui sul palcoscenico più importante voleva salirci e ha recitato benissimo il suo ruolo. Quello dello spaccapartite.



“Sono molto contento - ha detto Pjaca a Premium Sport -. Per noi è una vittoria importante: il gol mi fa felice, ma sono più contento del risultato della squadra. Anche a Torino, però, dovremo giocare seriamente: partire dal 2 a 0 ottenuto qui è un bel vantaggio, ma non dovremo avere cali di concentrazione. Se mi sento più titolare? Rispetto le decisioni del mister, io cerco di fare sempre il meglio tutte le volte che vengo chiamato in causa”. Da oggi, probabilmente, saranno un po' di più.