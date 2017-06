Juve, numero di un dominio: il Porto non ha tirato in porta...

La notte Champions della Juve in 3 numeri che raccontano la crescita di una squadra sempre più proiettata verso grandi traguardi. Ecco come si può leggere il 2-0 al Porto nell'andata degli ottavi di Champions.



76.6% - Il possesso della Juventus contro il Porto: record per i bianconeri in un match di Champions da quando vengono raccolti questi dati (2003-2004). La Juve - come ha detto Pjanic - ha stancato il Porto. O - come ha detto Allegri - ha saputo aver pazienza. In buona sostanza ha giocato da grande squadra.



0 - I tiri in porta del Porto contro la Juve. È la prima volta in Champions League da quando vengono raccolto questi dati (2003-04). Più facile in 11 contro 10 e senza André Silva in campo. Ma la Juve a 5 stelle, ancora una volta, ha dimostrato (stavolta anche in Champions) che il suo segreto è l'equilibrio.



141 - I secondi trascorsi tra il gol di Marko Pjaca e quello di Dani Alves. Una grande squadra sa quando ammazzare l'avversario.



99 - I passaggi completati da Miralem Pjanic, più di chiunque altro in questa notte di Champions. Allegri gli ha dato le chiavi della Juve e lui se l'è prese giocando un secondo tempo dominante.