Juve, Nedved: "Su due partite più chance contro il Real: tocca a Dybala"

L'ultima volta che Pavel Nedved si era presentato in tv per commentare un sorteggio di Champions aveva lanciato bordate contro Paulo Dybala. Era l'11 dicembre e dopo tre mesi tutto è cambiato, a partire dalla posizione della Juve in campionato, anche per merito delle prodezze della Joya. Così, il dirigente bianconero oggi "spinge" l'argentino in vista della doppia sfida ai quarti contro il Real Madrid: "Tocca a lui fare la storia della Juventus e, se vuole, quella del calcio mondiale: ultimamente l’ho visto bene, molto professionale, si sta allenando bene.”



"Saranno due belle partite, sappiamo che incontreremo i più forti, quelli che hanno vinto le ultime due Champions. Stanno bene, a Parigi mi hanno impressionato, ma noi giocheremo da Juventus e gli daremo del filo da torcere. Non credo che la squadra soffrirà quello che è successo a Cardiff, ora si ricomincia daccapo. Sarà difficile, abbiamo due giocatori squalificati come Benatia e Pjanic, ma partiamo ugualmente da 0-0".



"Se cambia qualcosa affrontarli in gara secca o in un doppio confronto? Psicologicamente loro sul match secco sono più abituati e in occasione della finale di Cardiff si è visto, mentre sul doppio confronto abbiamo qualche chance in più. Noi stiamo attraversando un buon periodo: volevamo arrivare in queste condizioni a questo punto della stagione, stiamo bene e siamo in corsa su tutti i fronti. In questo senso, il fatto che loro siano già fuori dai giochi in campionato farà sì che concentreranno tutte le loro energie sulla Champions, ma noi siamo pronti".