Juve-Monaco, Kuipers arbitrerà allo Stadium

Sarà Bjorn Kuipers l'arbitro di Juventus-Monaco, semifinale di ritorno di Champions in programma martedì 9 maggio allo Stadium. È la terza volta che il direttore di gara olandese viene designato per una gara dei bianconeri: è già capitato nella fase a gironi per la sfida contro il Lione terminata 1-1 e a Barcellona, per il ritorno dei quarti di finale chiuso sullo 0-0 senza errori e senza polemiche.



L'altro precedente risale alla scorsa stagione, quando la Juve pareggiò 1-1 sul campo del Borussia Moenchengladbach. Nelle tre gare con Kuipers arbitro, dunque, i bianconeri hanno sempre pareggiato: un altro pari, del resto, andrebbe benissimo ad Allegri che, considerando la vittoria in trasferta a Montecarlo, si qualificherebbe per la finale di Cardiff.