Juve, Marotta: "Triplete come l'Inter? Noi abbiamo la nostra storia"

Il 2-0 al Monaco avvicina la Juve alla finale di Champions e, di conseguenza, al Triplete. Prima della partita l'a.d. Beppe Marotta aveva parlato così della possibile analogia tra l'Inter 2010 e questa Juve.



"La Juve ha la sua storia e la sua strada. L'Inter statisticamente ha vinto il Triplete ma noi guardiamo in casa nostra, guardiamo il nostro palmares che è ricco di successi. Dovessimo vincere tutto sarebbe una grande soddisfazione ma fino a questo momento non abbiamo in mano niente".



In prospettiva Cardiff, ecco un altro paragone: "La Juve ha aumentato la sua qualità grazie ai giocatori che sono arrivati in questi anni. Sulla carta il Real è quella con più qualità però l'Atletico è arrivato in finale lo scorso anno".