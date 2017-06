Juve, maledetta primavera! Coi primi soli rifiorisce anche Ronaldo

Ingrana la quinta, mette il turbo, sprinta e non si ferma più. Che Cristiano Ronaldo sia il nemico pubblico numero 1 per chiunque incroci sulla sua strada il Real Madrid è cosa ovvia, scontata, banale, già detta e ridetta.

Ma c’è di più. Perché CR7 è come un sempreverde: non perde le sue foglie neppure in inverno, ma è in primavera che sboccia in tutto il suo splendore. Lo dicono i numeri, quelli che non mentono mai per definizione. Lo raccontano i gol, tanti, tantissimi da quando spuntano i primi raggi caldi di sole. Almeno una rete a partita.

Da aprile ad oggi infatti CR7 ha già segnato 11 gol in 9 partite, con la media di 1,2 reti ad incontro, ma non è un caso isolato: è da ben 8 stagioni che il magic moment di Ronaldo coincide con la primavera inoltrata. La miglior stagione della fioritura della sua vita agonistica il fenomeno portoghese l’ha vissuta nel 2012: 13 gol in 10 partite, media di 1,3.

La statistica assume ancora più significato in Champions: in questa edizione CR7 ha segnato appena 2 gol da settembre a marzo e poi 8 dal 12 aprile al 2 maggio. Sono i mesi di Cristiano. Pericolo pubblico numero 1. In primavera ancor di più. Juve avvisata.

Simone Cerrano