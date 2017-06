Juve, la Champions ti fa ricca: i quarti valgono 100 milioni

Una pioggia di soldi nelle casse della Juventus. La qualificazione ai quarti di finale ottenuta dai bianconeri ai danni del Porto e la contemporanea eliminazione del Napoli da parte del Real Madrid fanno ricco il club di Torino, che ora si assicura la fetta maggiore del market pool per le squadre italiane.

Come spiega 'Calcio&Finanza', il totale del market pool riservato ai nostri club è di 100 milioni (erano 111 ma 11 sono andati alla Roma, eliminata al preliminare): i primi 50 milioni vengono divisi (in base alla posizione in classifica della stagione scorsa) tra la Juventus, che incassa il 55% (27,5 milioni), e il Napoli, che si mette in tasca il restante 45% (22,5 milioni).

I restanti 50 milioni, invece, vengono assegnati in base al numero relativo di partite che una squadra gioca rispetto all'altra in questa Champions (la Juve ne giocherà come minimo 10, il Napoli si è fermato a 8). Anche in questo caso quindi ai bianconeri toccherà una fetta maggiore della "torta", cui si dovranno aggiungere i soldi per la qualificazione alla fase a gironi (12,7), i premi partita (7 milioni per le 4 vittorie e i 2 pareggi), il bonus per l'accesso agli ottavi (6 milioni) e quello per la qualificazione ai quarti (6,5).

Inoltre a queste cifre bisogna sommare gli incassi delle quattro partite casalinghe fin qui disputate, più quello della sfida dei quarti. In totale sono più di 100 milioni e non è ancora finita: la squadra finalista incassa infatti 11 milioni di euro, mentre chi alza la Coppa ne prende 15,5...