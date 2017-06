Juve, la Champions ti fa ancora più ricca: già in cassa 127 mln

Una stagione straordinaria per la Juventus sul campo, ancora tre tappe per conquistare uno storico triplete, i tifosi entusiasti a caccia di un biglietto per Cardiff, ma mentre loro mettono le bottiglie in frigo in preparazione della festa, in società stanno già brindando.

In estate De Laurentiis si vantava di aver fatto un affare vendendo un giocatore di 30 anni (Higuain) a 90 milioni di euro, ma ora sono i dirigenti bianconeri a sorridere: prima ancora di sapere se in Galles sarà trionfo o no, il Pipita (e anche Pjanic) è stato ampiamente ripagato.

Vediamo nel dettaglio quanti milioni ha portato la Champions League nelle casse dei bianconeri:

- 20 milioni di euro per la qualificazione al primo posto del suo girone frutto di 4 vittorie e 2 pareggi

- 6 milioni di euro per la doppia vittoria agli ottavi contro il Porto

- 6,5 milioni di euro per il trionfo dello Stadium sul Barcellona e il pareggio del Camp Nou

- 7,5 milioni di euro per il doppio successo sul Monaco

- 11 milioni di euro per l'accesso alla finale

Ma non ci sono solo i premi messi in palio dall’Uefa. Ogni anno a determinare gli incassi di ogni singolo club ci sono tanti altri fattori:

- 58,5 milioni di euro arriveranno dal market pool (la divisione del montepremi dei diritti televisivi)

- 17 milioni di euro sono entrati con la vendita dei biglietti per le gare casalinghe

Aggiungendo anche i diversi accordi stipulati con gli sponsor (solo quello con la Jeep vale 1 milione), si arriva a un totale di oltre 127 milioni di euro! Ecco perchè in Corso Galileo Ferraris stanno già brindando...