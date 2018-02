Juve, Khedira: "Tottenham, Kane il miglior attaccante al mondo"

Chissà come la prenderà Gonzalo Higuain. Magari Sami Khedira avrà voluto soltanto spronarlo, di sicuro le sue parole fanno un certo effetto: "Anche Lewandowski ed Higuain sono forti - ha detto il centrocampista della Juve alla BBC - ma Kane sa fare goal in qualsiasi modo, che sia con i piedi o con la testa o con un solo tocco, oltre ad essere bravo nel dribbling. Secondo me il Tottenham è molto fortunato ad averlo in rosa: credo sia l'attaccante più completo in circolazione".



Kane sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions, che martedì troverà il Tottenham allo Stadium per l'andata degli ottavi di finale. Khedira ha voluto tessere le lodi sue e della squadra inglese: "Il Tottenham lo seguo molto, ha una buon difesa, un buon centrocampo e un attacco di livello mondiale, così come un tecnico che è tra i più bravi. Un punto a nostro favore potrebbe essere rappresentato dal fatto che sono una squadra ancora molto giovane e senza tanta esperienza: restano comunque una delle migliori società d'Inghilterra e d'Europa, dovremo fare grande attenzione".