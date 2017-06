Juve, Khedira squalificato in semifinale: servirà Marchisio

Applaudiva, sospirava, tratteneva il fiato: il Principino in tribuna è tornato un po' bambino, a quando della Juve era semplicemente un tifoso. Claudio Marchisio, invece, per anni è stato un elemento insostituibile: vederlo seduto sugli spalti del Camp Nou per scelta tecnica ha fatto un certo effetto. Allegri, del resto, non fa che ripeterlo da inizio anno: per rivederlo al top dopo la rottura del crociato sinistro ci vorrà un anno.



Il punto è che nella gara d'andata delle semifinali la Juve perderà il centrocampista che più degli altri è in grado di dare equilibrio nel 4-2-3-1: Sami Khedira. Il tedesco è stato costretto a immolarsi su Suarez per un errore di Alex Sandro e si è infuriato col brasiliano: ammonito, sarà squalificato. Davanti alla difesa, più che Rincon, Lemina o Sturaro, sarà meglio ritrovare il miglior Marchisio, anche se mancano solo due settimane.