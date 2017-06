Juve imbattuta, Real quasi sempre sotto: ecco che finale sarà

Tutti i numeri di Juve-Real, nei dati diffusi da Opta.



SCONTRI DIRETTI



- Questo sarà il 19° match tra Juventus e Real Madrid nelle coppe europee, tutti i precedenti sono stati giocati tra Coppa Campioni e Champions League.



– Nella storia della competizione solo Bayern Monaco e Real si sono incrociate più volte (24). Bilancio in perfetto equilibrio nelle precedenti sfide tra Juventus e Real: otto vittorie a testa e due pareggi. Le due squadre si sono già affrontate in finale, nel 1998, quando vinsero gli spagnoli (1-0, gol di Pedrag Mijatovic).



FINALE



- Il Real Madrid disputerà la finale di Coppa Campioni/Champions League per la 15ª volta, almeno quattro più di ogni altro club (Milan, 11). I Blancos hanno vinto 11 volte finora - altro record nella competizione - e si sono imposti in ognuna delle ultime cinque finali (ultima sconfitta nel 1981 contro il Liverpool).



- La Juventus ha vinto solo due delle otto finali di Coppa Campioni/Champions League disputate: il 25%, la più bassa percentuale di successi tra i club che hanno partecipato ad almeno cinque finali. Nello specifico, i bianconeri hanno perso tutte le ultime quattro finali (1997, 1998, 2003, 2015).



- La Juventus può diventare la nona squadra a vincere campionato, coppa nazionale e Coppa Campioni/Champions nella stessa stagione – l’ultima è stata il Barcellona nel 2014/15, l’unica italiana l’Inter nel 2009/10.



- Il Real Madrid può diventare la prima squadra a vincere la Coppa Campioni/Champions League per due anni di fila dopo il Milan nel 1989 e 1990. Il Real Madrid giocherà la finale di Champions per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, tante quante ne aveva disputate nelle precedenti 22 partecipazioni alla competizione.



Tre delle ultime cinque finali di Champions League sono andate ai supplementari, incluse due che sono finite ai rigori. Solo una delle ultime 25 finali di Coppa Campioni/Champions League è terminata 0-0 dopo i supplementari: nel 2003, quando il Milan batté la Juve ai rigori. Questa sarà solo la quinta finale di Coppa Campioni/Champions League a essere disputata nel mese di giugno, le precedenti furono nel 1956, 1959, 1971 e 2015.



STATO DI FORMA



La Juventus è l’unica squadra imbattuta in questa Champions League (9V, 3N): l’ultimo club ad arrivare in finale senza sconfitte era stato l’Atletico Madrid nel 2013/14. L’ultima a squadra a vincere un’edizione della Champions League senza riportare sconfitte è stata il Manchester United nel 2007/08.



La Juventus ha raggiunto la finale subendo solo tre gol in 12 partite - da quando la Champions ha assunto il format attuale, solo una squadra ha saputo fare meglio: l’Arsenal nel 2005/06 (subì due reti, semifinali incluse).



Il Real Madrid ha segnato in tutte le 12 partite stagionali di Champions (32 reti, miglior attacco) ma ha tenuto la porta inviolata solo una volta, nella semifinale d’andata con l’Atletico Madrid.



Il Real Madrid ha concesso il primo gol della partita in cinque delle sei gare disputate nella fase a eliminazione diretta di questa Champions mentre la Juventus non è mai stata in svantaggio dagli ottavi in poi. 14 degli ultimi 15 gol del Real Madrid in Champions League sono arrivati dal 42° minuto in avanti.



La Juventus (2.1) è la squadra che ha concesso meno tiri nello specchio in media in questa edizione di Champions League. La Juventus ha concesso una media di 0.25 gol a partita, la più bassa in questa Champions League.