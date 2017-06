Juve, il rientro è un'odissea: in Italia in ritardo di 5 ore

Piccola odissea per la Juve al rientro da Oporto, dove mercoledì sera ha vinto 2-0 nella gara d'andata degli ottavi di Champions. A causa di un guasto all'aereomobile che avrebbe dovuto riportare i bianconeri in Italia, l'ìarrivo all'aeroporto di Caselle è slittato di oltre 5 ore e mezzo. Il decollo, infatti, era previsto inizialmente alle 11 con arrivo alle 13.35, poi è stato successivamente programmato alle 15.50, quindi ancora rinviato alle 16.35. La Juve è atterrata poco prima delle 19.



La squadra di Allegri, avvertita poco prima di lasciare l'albergo del ritardo, ha svolto un allenamento leggero in hotel anche perchè fra poco più di 48 ore è in programma l'impegno contro l'Empoli allo Stadium. Un intoppo non da poco, dunque, per i bianconeri che dovranno preparare in poco tempo la prossima partita: l'allenamento del pomeriggio a Vinovo è ovviamente saltato.