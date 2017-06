Juve, il Real segna sempre. E quando arriva in fondo non perde mai

Manca ancora parecchio e la Juve, prima del 3 giugno, avrà altri due trofei da conquistare, Scudetto e Coppa Italia: se dovesse raggiungere i primi due obiettivi, a Cardiff potrà andare a caccia del Triplete. Di fronte si troverà il Real Madrid per il remake della finale del 1998: all'epoca finì 1-0 per i blancos che grazie al gol di Mijatovic (in fuorigioco) tornarono a sollevare la coppa a distanza di 32 anni e conquistarono la prima delle cinque Champions League su 5 finali disputate. Il senso è questo: quando arrivano in fondo, non perdono mai. Considerando che i bianconeri sono la squadra che ha perso più finali di ogni altro club (sei su 8), in Galles la storia andrà rovesciata.



Che Real Madrid troverà di fronte la Juve? La squadra campione in carica, innanzitutto: la storia dice che il "back-to-back" non è mai riuscito a nessuno da quando la Coppa dei Campioni si è trasformata in Champions. L'ultima doppietta riuscì al Milan tra il 1989 e il 1990: da allora l'albo d'oro si è sempre aggiornato. Questo Real è diverso da quello dell'anno scorso e, se vogliamo, è tornato un po' all'antico: segna da 61 partite consecutive (e in questa stagione, ovviamente, l'ha sempre fatto), ma in Champions ha subito gol in 11 partite su 12. Quello che valeva per il Barcellona e il Monaco, in sintesi, vale anche per loro: davanti sono fortissimi (bastano i gol di Cristiano Ronaldo a certificarlo), dietro non così tanto.



Non solo: il Real arriverà a Cardiff con almeno due dubbi, Carvajal e Bale. Il terzino destro non ha sostituti all'altezza in rosa, perché Danilo (acquistato due estati fa per fare il titolare) non si è dimostrato tale e Nacho sarebbe adattato in quel ruolo. Bale è un giocatore diverso da Isco che di fatto ne ha preso il posto e che al Calderon si è rivelato decisivo: più potente, più concreto, più veloce, ma se non è al meglio rischia di togliere equilibrio.