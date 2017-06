Juve, i precedenti parlano chiaro: Bayern e Barcellona sono da evitare

La Juventus incrocia le dita in vista del sorteggio dei quarti di Champions League in programma a Nyon venerdì alle 11:45 (diretta tv su Premium Sport HD). I precedenti con alcune delle squadre qualificatesi incoraggiano i bianconeri mentre altri fanno tornare alla mente cocenti delusioni per il clubi di Corso Galileo Ferraris.



A partire dal Barcellona, perché i blaugrana rappresentano una sorta di bestia nera per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese nei 9 incroci con i blaugrana ha vinto solo una volta (3N, 5P) subendo due eliminazioni nella fase ad eliminazione diretta e la sconfitta nella finale di Berlino del 2015. Nella moderna Champions la Juventus ha incontrato il Barcellona una sola volta in una doppia sfida ad eliminazione diretta ottenendo la qualificazione ai quarti nell'edizione 2002/03 (1-1 a Torino e 2-1 in Spagna dopo i tempi supplementari con gol decisivo di Zalayeta).



Un altro spauracchio è sicuramente il Bayern Monaco. Il bilancio è di quattro sconfitte e due pareggi per la Juve nelle ultime sei sfide europee con i bavaresi: i bianconeri non hanno mai eliminato i tedeschi in una fase ad eliminazione diretta. Thomas Muller ha poi segnato tre gol in sei presenze in Champions contro la Juve, inclusi due nelle ultime due sfide mentre sono tre i giocatori della rosa attuale della Juve ad essere andati in rete contro il Bayern in Champions League: Cuadrado, Dybala e Sturaro (tutti a quota un gol). Non va dimenticato comunque che Ancelotti è stato eliminato nell’unico doppio confronto ad eliminazione diretta con la Juventus in Champions League (semifinale 2014/15).



I ricordi diventano invece dolci pensando al Real Madrid al punto da augurare o quasi alla Signora di affrontare i blancos. Considerando la fase ad eliminazione diretta di Champions con andata e ritorno, lo score è infatti di quattro passaggi del turno su 4 nelle sfide con i merengues: un ottavo, due semifinali e un quarto di finale (1995/96, quando poi la Juve vinse la Coppa). Inoltre Zidane da giocatore del Real è stato eliminato due volte dalla Juve in Champions: nella semifinale del 2003 e negli ottavi del 2005. Altri due dati spengono, in parte, l'entusiasmo. Nonostante siano 10 i giocatori della rosa attuale della Juve con almeno una presenza in Champions contro il Real, nessuno di loro ha segnato contro i blancos e Cristiano Ronaldo ha sempre trovato la via della rete in quattro precedenti contro i bianconeri in Champions League: cinque gol in totale.



Discorso simile per quanto riguarda i precedenti con il Monaco e il Borussia Dortmund. La Juve ha passato il turno entrambe le volte che ha incrociato i monegaschi in Champions League. Contro la formazione tedesca i bianconeri si sono qualificati in entrambi i doppi confronti in una fase ad eliminazione diretta: ottavi 2014/15 di CL e semifinale Coppa UEFA 94/95. Per concluderel’unico incrocio di Champions League tra Atletico e Juventus è quello (doppio) del girone 2014/15. Gli altri riguardano tutti la Coppa delle Fiere.



Infine una curiosità: tre delle possibili sette avversarie in questi quarti hanno battuto la Juve in finale di Champions (Barcellona, Dortmund e Real).

I PRECEDENTI

- Contro il Real Madrid: G 18 V 8 N 2 P 8 GF 21 GS 18

- Contro il B. Monaco: G 10 V 3 N 2 P 5 GF 10 GS 17

- Contro il B.Dortmund: G 9 V 6 N 1 P 2 GF 20 GS 11

- Contro il Barcellona: G 9 V 4 N 2 P 3 GF 11 GS 12

- Contro l'Atletico M: G 7 V 4 N 1 P 2 GF 10 GS 7

- Contro il Monaco: G 4 V 2 N 1 P 1 GF 7 GS 4

Nessun precedente con il Leicester.