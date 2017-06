Juve, Higuain doppietta: non aveva mai segnato in semifinale

L'uomo Champions si sveglia nella notte del bisogno. Gonzalo Higuain non segnava in Europa dal 7 dicembre perché si era fermato, come gli era capitato spesso anche in passato, sia agli ottavi che ai quarti. Gonzalo Higuain, prima di consacrarsi re nel Principato, aveva segnato due gol nelle 24 partite a eliminazione diretta che aveva giocato in Champions: molti spezzoni, è vero, di quando al Real Madrid era spesso un comprimario, ma anche un tabù magari psicologico. Che ora viene spazzato via. Gonzalo Higuain non aveva mai segnato in una semifinale di Champions: ne fa due nella stessa sera. E arriva a 5 in totale, come non gli era mai successo.



La Juve, del resto, lo ha comprato anche per questo: Dani Alves, l'altro uomo della notte, è arrivato a parametro zero, con i soldi di Morata e del riscatto di Coman, i bianconeri si sono fiondati su Pjanic per avere più qualità. Ma con il tesoretto cospicuo che sarebbe arrivato dalla cessione di Pogba, Marotta ha deciso di puntare deciso su Higuain: per strapparlo alla concorrenza interna e per avere un uomo che sapesse dialogare con gli altri (come sapeva farlo anche Morata o lo stesso Mandzukic), ma soprattutto uno che la buttasse dentro. Sempre. Quasi sempre. Quando contava, almeno.



Higuain ha segnato tanto, anche quando contava: basta vedere i gol al Napoli, in campionato e in coppa Italia, ma anche quello alla Roma nello scontro diretto che ha scavato il primo solco mai più coperto. Ma quel digiuno con Porto e Barcellona aveva fatto storcere il naso: Higuain, allora, ha fatto come Vialli, che nel 1996 in realtà rimase a digiuno prima del doppio confronto col Nantes. Poi mise il suo zampino. Due volte. Proprio come il Pipita. E come andò a finire 21 anni fa, all'Olimpico, ai rigori contro l'Ajax, lo ricordano tutti. Soprattutto i tifosi bianconeri.



"Sono felice - ha detto Higuain -, era una partita molto sentita ed era importante vincere. Ora penseremo al campionato, speriamo di vincere il derby e chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Partita da sogno? Io lavoro tanto e cerco sempre di fare bene, l’importante è rimanere sereni. Era importante vincere questo match, manca ancora il ritorno, loro sono forti ma speriamo di andare in finale".

