Juve, Higuain: "Barcellona? Dobbiamo fare come all'andata"

"Il Barcellona ha dimostrato con il Psg di potere fare miracoli e quindi staremo attenti, ma siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti". Gonzalo Higuain dimostra di non aver paura del Barcellona e, ai microfoni di Jtv (il canale tematico della Juventus), si dice pronto alla supersfida del Camp Nou: "Non so se il 3-0 dell'andata sarà sufficiente per andare in semifinale - ha detto il Pipita - Dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e ripetere quello che abbiamo già fatto all'andata. Anche il Barcellona dovrà stare attento".

Una tranquillità e una fiducia che gli vengono dal proprio allenatore, Allegri (a cui i tifosi oggi hanno dedicato uno striscione): "Per lui tutte le partite sono uguali. Le vive e le prepara alla stessa maniera e questo permette a noi di mantenere sempre la giusta attenzione. Non ti rilassi e non molli mai ed è questo il segreto per essere in lotta su tutti i fronti". Se la semifinale di Champions sembra vicina, il sesto scudetto consecutivo lo sembra ancora di più dopo il passo falso della Roma con l?Atalanta: "I giochi non sono ancora chiusi - ha detto Higuain - ci sono 18 punti a disposizione. Certo, abbiamo un bel vantaggio, ma non dobbiamo rilassarci".