Juve, Hernanes fuori dalla lista Champions: ci sono Lichtsteiner e Rincon

Il figliol prodigo è stato perdonato: Stephan Lichtsteiner è di nuovo nella lista Champions. Dopo l'esclusione estiva, dettata probabilmente dalla sua richiesta di essere ceduto all'Inter, lo svizzero è tornato pian piano protagonista a pieno titolo con i bianconeri in campionato e ora potrà tornare a giocare anche in Europa. L'escluso, stavolta, è Hernanes, che ha rifiutato la cessione al Genoa, ma potrebbe ancora partire per il Brasile, dove il mercato non è ancora chiuso e dove ha ricevuto un'offerta dal San Paolo. In lista anche il nuovo acquisto Rincon: sostituisce Evra, ceduto al Marsiglia.



Ecco la lista completa; Portieri: Buffon, Neto, Audero; Difensori: Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Lichtsteiner, Rugani; Centrocampisti: Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Mattiello, Pjanic, Rincon, Sturaro; Attaccanti: Cuadrado, Dybala, Higuain, Mandzukic, Pjaca.