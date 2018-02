Juve, hai visto Coman? Rimpianto o affare?

In Germania la stampa tedesca parla di consacrazione avvenuta, di grande affare. Tra i tifosi juventini sta invece nascendo il dubbio che la cessione di Coman sia stata troppo affrettata. Insomma, un rimpianto.

Di sicuro non ecomomicamente, visto che i bianconeri nell'aprile scorso hanno incassato 28 milioni di euro dal Bayern, che dopo due anni di prestito oneroso a 7 milioni euro ha deciso di esercitare l'opzione di riscato fissata a 21 milioni. Considerando che era arrivato a zero dal Psg, si tratta di una plusvalenza niente male...

Di certo nella sua unica stagione in bianconero, 2014-2015, Coman - che all'epoca aveva solo 18 anni - non era riuscito a trovare spazio e soprattutto a convincere Allegri, che gli aveva concesso solo 5 maglie da titolare e 14 presenze in totale.

In Bundesliga il giovane francese è invece riuscito a trovare spazio sia con Ancelotti sia con Heynkes e a fornire prestazioni da una volta all'altra più convincenti. Per Coman quello contro il Besiktas è stato il settimo gol stagionale in 31 presenze. La possibilità di arrivare in doppia cifra c'è, così come quella di crescere ancora molto, fino a diventare una stella del prossimo Mondiale in Russia con la maglia della Francia.