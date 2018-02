Juve, Dybala avvisa il Tottenham: "Torno prestissimo"

Si avvicina il rientro di Paulo Dybala. "Lavoro, passione e sacrificio, per tornare prestissimo" scrive su Instagram l'attaccante argentino che posta una foto dallo spogliatoio mettendo in mostra i nuovi scarpini. La Joya, infortunatasi lo scorso 6 gennaio (lesione ai flessori della coscia destra), mette dunque il Tottenham nel mirino: in occasione dell'andata di finale degli ottavi di Champions League (martedì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) il 24enne potrebbe andare in panchina. Qualora non dovesse farcela per la sfida dell'Allianz Stadium rientrerebbe nel derby con Il Torino del 18 febbraio.