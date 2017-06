Juve, dopo il Monaco c'è... il Real Madrid: il precedente del 1998

Corsi e ricorsi storici. La Juventus ha ipotecato la finale di Cardiff battendo 2-0 il Monaco in trasferta nell'andata delle semifinali di Champions. Con ogni probabilità i bianconeri nell'ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie dovrebbero trovare il Real Madrid che ha travolto 3-0 l'Atletico al Bernabeu.



Sembra di assistere a quanto accaduto nell'edizione 1997/98: l'allora squadra allenata da Lippi superò il Monaco in semifinale (4-1 a Torino e sconfitta per 3-2 al ritorno) per poi affrontare il Real di Heynckes ad Amsterdam. Il match venne deciso da un gol di Mijatovic in fuorigioco e per la Signora fu un'altra cocente delusione dopo il ko con il Borussia Dortmund del 1997 e prima di altre due finali perse (nel 2003 con il Milan e nel 2015 con il Barcellona).



Nella Juve del 1998 giocava peraltro un certo Zinedine Zidane, ora tecnico dei blancos e possibile rivale dei Campioni d'Italia il 3 giugno. In Europa il club di Corso Galileo Ferraris non vince un trofeo dal gennaio 1997 (supercoppa europea contro il Psg): decisamente troppo nonostante i numerosi scudetti conquistati. E' arrivato dunque il momento di rimediare: i supporter bianconeri incrociano le dita e sperano di 'vendicare' la sconfitta di 19 anni fa...