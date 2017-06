Juve, difesa mostruosa: da 531 minuti non subisce gol

Due gol subiti in tutta la Champions, zero a Barcellona, dove Luis Enrique aveva vinto tutte le partite (tutte!) in tre anni sulla panchina blaugrana. Significa, appunto, che aveva sempre segnato. Con la Juve, invece, non ci è riuscito: sono 531 minuti, del resto, che i bianconeri non prendono gol in Europa. È la striscia più lunga al momento nella competizione: un muro, che resiste sempre.



"Che grande risultato della Juve. Hanno fatto una grande prova difensiva: anche questo è calcio". I complimenti, pochissimi istanti dopo il fischio finale, arrivano da Ruud Gullit, un olandese che ha sì giocato in Italia, ma quasi tutti gli anni con Arrigo Sacchi in panchina come maestro. "Grande traguardo raggiunto contro una squadra straordinaria", ha twittato Alessandro Del Piero: lui è di parte, ovvio, ma si è unito al coro pro-Juve. Come Evra: "Peccato non essere rimasto, la gente non si rende conto di cosa sia giocare con la Juve"



Dal profilo ufficiale della Champions, invece, postano una foto con l'abbraccio tra Barzagli, Bonucci e Chiellini: "That Juve defence", con l'emoji del muscolo. Sì, è anche questa la forza della Juve.