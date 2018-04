Juve, Del Piero: "Buffon, non ti capisco"

C'è un tifoso della Juve che esce fuori dal coro generale e non è uno qualunque. Alessandro Del Piero, seppur nelle vesti di opinionista, ha commentato così il discusso episodio del calcio di rigore assegnato al Real Madrid al 93' sul 3-0 per i bianconeri, criticando gli attacchi di Buffon all'arbitro Oliver: "Quando Gigi ha parlato di cuore è stato straordinario - ha detto a Sky -, ha dato il meglio di sè. Quando ha parlato dell'arbitro... ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente".



A Del Piero non è piaciuto in particolare un passaggio delle parole di Buffon: "Non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d'andata, il calcio è così e si analizza il momento, bello o brutto che sia. Credo che fondamentalmente, fra qualche giorno, sull'arbitro dirà delle parole diverse da quelle che ha detto". L'ex capitano della Juve ha diviso i tifosi sui social: c'è chi lo ha attaccato per le sue critiche a Buffon e chi lo ha sostenuto perché capace di esprimere il proprio pensiero senza farsi condizionare né dal tifo, né dalla ricerca di consenso.