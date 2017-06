Juve, Dani Alves superman: 3 gol in Champions, è arrivato gratis

Il delirio, se vogliamo, era già cominciato prima, ma quando Dani Alves l'ha messa dentro con quel destro al volo, allo Stadium avranno perso la testa un po' tutti. Non è la prima volta, del resto, che la Juve rilancia un giocatore dato per finito: il grande ciclo, sei anni fa, è partito dando le chiavi ad Andrea Pirlo, potrebbe toccare l'apice anche grazie a un altro "parametro zero". Sì, perché la cosa incredibile è che Dani Alves è arrivato gratis.



In Champions siamo già a tre gol e quattro assist (nelle statistiche quello a Mandzukic viene considerato tale, non come al Fantacalcio...): la rinascita di Dani Alves è cominciata a Oporto quando, da subentrato, aveva realizzato la rete del 2-0 che poi ha consentito alla Juve di giocarsi il ritorno degli ottavi in grande tranquillità. Poi da terzino, contro il suo Barcellona, ha messo la museruola a Neymar, e da ala destra, come nelle semifinali del Monaco, ha fatto impazzire Sidibé e Mendy.



Marotta lo aveva scelto proprio per questo: serviva un vincente (Alves è oltre 30 titoli) per consentire alla Juve di fare un ulteriore salto di qualità in Champions. Il brasiliano ha ritrovato le motivazioni che sembrava aver perso a Barcellona e in primavera è risorto. Diventando Superman.