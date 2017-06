Juve, Dani Alves: "Possiamo fare male al Barça"

In conferenza stampa insieme al tecnico Allegri anche il grande ex della sfida del Camp Nou, Dani Alves, che era in campo anche nella finale di Berlino del 2015 ma con la maglia dei blaugrana: "Ho dei sentimenti, ho anche nostalgia - ha detto il brasiliano - Ma io sono un professionista, sono stato ingaggiato dalla Juventus per difendere questi colori. Sono ancora un tifoso del Barcellona, ma oggi la mia professione mi porta a custodire le mie emozioni in un angolo del mio cuore".

"Chiudere la carriera qui? E’ stato tutto molto bello, ma credo che per tornare qui un giorno il Barça dovrebbe rettificare molte cose. Il mio ego, o l’ego delle persone, che hanno un ego gigantesco, non permetterebbe di riconoscere gli errori e i modi che mi fecero sentire come mi fecero sentire. Quindi diventa molto più difficile, perchè credo che loro non lo faranno".

Il Camp Nou è uno stadio che può mettere paura a chiunque e Dani Alves lo conosce molto bene, così come la squadra di Luis Enrique: "Nessuno mi ha chiesto nulla. Noi studiamo molto gli avversari e sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Dovremo fare un enorme sforzo, ma se riusciamo a eliminare il Barcellona vorrà dire che faremo fuori la migliore squadra al mondo. Abbiamo il 60% di possibilità di passare il turno".

"Che accoglienza mi aspetto? Molti mi vogliono bene e continueranno a volermene. Molti non me ne vogliono. I catalani sono persone molto speciali. Non so cosa succederà domani ma io sono felicissimo di trovarmi qui. Io mi sento a casa".

In conclusione qualche battuta su alcuni dei protagonisti annunciati del match, Higuain ("E’ un giocatore che ti dà la possibilità di fare grandi cose, è un privilegio giocare con lui. Spero che domani possa fare una grande partita") e Messi e Iniesta, suoi compagni per molti anni: "Spero che per il bene del Barcellona rimangano qui. Se dipendesse da me, entrambi avrebbero delle statue qui. Sono delle leggende. Io come tifoso del Barcellona spero di poter continuare a godere di questi fenomeni con la maglia blaugrana".

IL ROMANTICO RITORNO AL CAMP NOU