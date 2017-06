Juve, col Barça un ostacolo in più? C'è la variabile Kuipers...

Ieri sera al Bernabeu i clamorosi errori dell'arbitro Kassai (l'espulsione di Vidal, la mancata espulsione di Casemiro, i gol in fuorigioco e chi più ne ha più ne metta) hanno spinto il Real Madrid in semifinale a danno del Bayern Monaco, eliminato più dall'arbitro che dai Blancos, come successo anche al Psg nella storica notte del Camp Nou contro il Barcellona. L'incredibile ed emozionante 6-1 ha fatto passare un po' sotto silenzio gli altrettanto clamorosi errori di Aytekin (gestione dei cartellini, rigori quantomeno generosi eccetera), ma di certo non può essere un caso se Collina lo ha fermato fino al termine della stagione e in Spagna è nata una petizione per far rigiocare il match.

L'Italia, si sa, è il Paese del sospetto e della dietrologia e allora forse a qualcuno potrebbe essere venuto in mente che la Uefa "preferisca" le spagnole, o magari che in Svizzera facciano il tifo per una finale tra Barcellona e Real che sarebbe storica. Messi e Ronaldo di fronte nella notte di Cardiff: i due calciatori più forti degli ultimi 10 anni e probabilmente della storia del calcio (almeno secondo i numeri) occhi negli occhi prima del fischio d'inizio. Niente male per l'immagine della Champions League nel mondo...

Ma a noi i sospetti non piacciono e allora prendiamo spunto dal nostro connazionale Carlo Ancelotti, maestro della panchina e grande conoscitore del calcio internazionale, che nel postpartita ha definito il direttore di gara semplicemente "non all'altezza". E il punto è proprio questo: come è possibile che in una partita così importante, da cui anche a livello economico dipende il futuro di due club gloriosi e potenti come Real e Bayern, il direttore di gara sia a tal punto inadeguato? Come è possibile che in una competizione così importante, in cui si sfidano i migliori calciatori del mondo, gli arbitri non siano invece i migliori?

Forse gli errori fanno semplicemente parte del gioco, come ha sottolineato con la saggezza tipica di chi vince grazie a qualche 'favore' Zinedine Zidane ("I gol in fuorigioco? Succede..."), ma il gioco così viene rovinato dagli errori. La speranza della Juventus e di tutti i suoi tifosi è che questa sera al Camp Nou il protagonista sia solo il calcio e non l'arbitro Kuipers, con cui per altro i bianconeri e Allegri non hanno mai avuto fortuna in passato. Nel 2010 la Juve fu eliminata dall'Europa League dal Fulham con due espulsioni, due anni dopo il Milan del tecnico toscano cadde 3-1 proprio al Camp Nou con due rigori per i padroni di casa.

Sperando che stasera i bianconeri possano sfatare il tabù del fischietto olandese, una cosa pare ormai sicura: non si può più aspettare, la moviola in campo è una necessità.