Juve, Buffon sfida Kane: "Ti rispetto ma non ti temo"

Questa molto probabilmente sarà l'ultima stagione della sua carriera e senza la possibilità di giocare il Mondiale in estate, per Gigi Buffon il grande obiettivo è quella Champions League che finora gli è sempre sfuggita, prima a Manchester, poi a Berlino e infine a Cardiff. "Vincere questa competizione è il mio sogno, non permetto che mi metta sotto pressione, ma rimane comunque una grande ambizione" conferma il numero uno bianconero in un'intervista al Daily Mirror in cui parla a lungo della sfida col Tottenham e della stella degli Spurs, Harry Kane.

"Kane è uno dei migliori attaccanti d'Europa, su questo non ci sono dubbi - sentenzia Buffon - Nel corso della mia carriera ho visto giocatori come Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Inzaghi e Batistuta, calciatori che hanno questo istinto naturale che mette in difficoltà i portieri, sicuramente Kane ha questo tipo di dono. Come giocatore puoi sempre lavorare su certe caratteristiche per cercare di migliorarti, ma ci sono cose che non si possono insegnare, per me con l'istinto del goleador si nasce".

Grande stima ma nessuna paura per Buffon: "Nella mia carriera ho sempre voluto mettermi alla prova contro i migliori e Kane adesso è uno dei migliori. Non temo i più forti, li rispetto e mi piace sfidarli perché questo vuol dire giocare ai massimi livelli, devi metterti alla prova contro i migliori giocatori e mi è sempre piaciuto farlo. Contro il Tottenham comunque - conclude Buffon - saranno due sfide durissime, Kane sarà una grande minaccia ma non l'unico problema".