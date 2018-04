Juve, Buffon rischia una squalifica a tempo

Smaltita (non del tutto) la rabbia della notte del Bernabeu, ora è il tempo delle squalifiche. Gigi Buffon causa espulsione sicuramente verrà fermato un turno in Champions League (poco male visto che il portiere di fatto ha annunciato l'addio al calcio) ma, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, spunta anche un'altra ipotesi.



Per la Rosea la situazione sarebbe diversa se l'arbitro Oliver stendesse un rapporto molto duro visto che l'estremo difensore ha protestato in maniera veeemente e se la disciplinare "decidesse di valutare le frasi pesanti" nel post-partita. Nei confronti di Buffon potrebbe scattare una squalifica a tempo che coinvolge la stagione e non la competizione: il numero 1 in questo caso salterebbe anche quindi anche alcune gare del campionato in corso sebbene tale eventualità al momento appaia remota.



Nel mirino dell'Uefa pure Giorgio Chiellini. Il difensore dopo il rigore concesso ai blancos ha mimato il gesto dei soldi nei confronti degli avversari: sarà nuovamente decisivo quanto scritto da Oliver.