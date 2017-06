Juve, Buffon: "Parate decisive? Io sono qui per questo..."

Dopo le delusioni di Manchester e Berlino, Buffon vede molto vicina la possibilità di riprovare a vincere la Champions nella finale di Cardiff dopo il 2-0 al Monaco, in cui il portiere bianconero, imbattuto in Europa da 621 minuti, ha avuto un ruolo fondamentale: "Parate decisive come contro il Barcellona? Io sono qui per questo e ogni volta devo dimostrare di valere questo livello nonostante l’età. L’obiettivo è di smettere di giocare e far dire agli altri che è un peccato che io abbia smesso. Più difficile la parata su Iniesta o quella su Mbappè? Non lo so perché non le ho riviste e non posso giudicarle con precisione. L’importante è farsi trovare pronti quando la squadra ne ha bisogno e finché ci riesco sono felice".

“Dove può migliorare questa Juventus? Penso che la squadra abbia fatto una buona gara - ha proseguito Buffon - ha avuto il giusto approccio per vincere qui a Montecarlo e per non prendere gol. Abbiamo avuto grande compattezza che ci ha reso il compito più facile. Ma l’obiettivo è quello di migliorarci ancora, lavoriamo per questo. Dobbiamo utilizzare il tempo che ci resta per fare altri passi in avanti".

"Il Pallone d’Oro? Non è una cosa che mi manca perché non ci penso. Spreco già tante energie per mantenermi in condizione per essere d’aiuto ai miei compagni. Giocare in una grande squadra mi aiuta e mi dà soddisfazione e non c’è cosa più bella di lavorare in mezzo a sentimenti soddisfacenti. Mbappè voleva la mia maglia? Non credo, anche stasera ho scambiato la maglia come faccio sempre perché è un segno di rispetto. Una volta, da ragazzo, un altro giocatore non la volle cambiare con me e io ci rimasi molto male...”