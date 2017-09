Juve, Buffon: "Higuain, il merito è tutto tuo"

Gigi Buffon si gode la vittoria sull'Olympiacos che rilancia la Juve in Champions dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Barcellona: ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"La vittoria è stata conseguita con qualche difficoltà. C'è stata l'assenza dell'ultimo momento (Pjanic, n.d.r.), anche Cuadrado si è sacrificato ma non era al meglio. Lo ringraziamo, tutti hanno dato il contributo per fare più del compitino. A un certo punto per vincere dovevamo osare di più".



"Per noi perdere le finali non è una delusione: significa aver gioito almeno per dodici partite prima. Sono traguardi che ti fortificano e ti danno sicurezza per quello che sei e la dimensione che hai. Stasera era importante vincere proprio per questo motivo".



"Higuain adesso starà bene, tutti ora diranno che il merito è di Allegri, dei compagni o di altri, invece no, il merito è suo perché in un momento simile la risposta la può dare solo il diretto interessato. Gli faccio i complimenti e siamo felicissimi perché avevamo bisogno di lui e dei suoi gol."