Juve, Buffon: "Dicevano che era l'ultima finale..."

Gigi Buffon e Leonardo Bonucci sono i primi a condividere la gioia per l'approdo in finale di Champions con i propri tifosi. Sui social e in tv.



"È stato tutto maledettamente difficile - dice Buffon - a prescindere dal 2-0 dell’andata. Se fossimo scesi in campo con la puzza sotto il naso avremmo passato brutti momenti. Li abbiamo passati comunque ma quando sei pronto a reagire e hai la testa giusta poi li superi. Abbiamo raggiunto Cardiff, non dico neanche che era il nostro primo obiettivo perché ormai non conta più niente arrivare in finale. Seconda finale in tre anni? Sono molto felice per questa finale, ci arrivo bene ed è innegabile che se non giocassi in una grande squadra non avrei potuto riprovarci. Ma la vita è bella per questo, due anni fa in molti pensavano che sarebbe stata la mia ultima finale e anche io ho valutato questa ipotesi ma non ne ero certo. Bisogna credere nei sogni fino all’ultimo giorno".



"Due finali in tre anni è un grande risultato - spiega Bonucci - merito di una grande squadra. Siamo cresciuti rispetto a due anni fa dove eravamo una sorpresa, quest’anno, visto il percorso fatto, siamo più una certezza. Siamo una squadra matura e consapevole dei propri mezzi, a Berlino avevamo un centrocampo strepitoso ma anche quest’anno non siamo da meno: dobbiamo andare a Cardiff e giocare la partita più bella della storia della Juve. Il gol subito stasera fa rosicare, non possiamo prendere una rete del genere per distrazione. Abbiamo allentato la tensione per dieci minuti e il gol era nell’aria, dobbiamo migliorare anche su questo perché in Europa ti puniscono subito. Ma credo che la Juve in questa Champions abbia confermato di essere una grande squadra con la consapevolezza di poter portare a casa la coppa. Il momento della svolta? Credo che il cambio di modulo ci abbia dato la consapevolezza di essere più ‘europei’ a patto che tutti si sacrificassero per la squadra. Poi con le armi che abbiamo davanti riusciamo sempre a fare gol".