Juve, Buffon: "Champions? Vincerla sarebbe la gioia più grande insieme ai Mondiali"

Se non è un'ossessione, è qualcosa che gli somiglia molto: "Vincere la Champions sarebbe la gioia più grande della mia carriera, insieme ai Mondiali del 2006, perché sarebbe quasi una ricompensa, la fine di una strada molto difficile, lastricata dal coraggio, dalla testardaggine e dal duro lavoro". Il capitano della Juve, Gigi Buffon, in un'intervista a Uefa.com, ha manifestato così la sua grande voglia di alzare la Coppa dalle grandi orecchie, come amava definirla Nedved, alla vigilia della semifinale di ritorno con il Monaco.



"Dopo Barcellona - ha detto il portiere bianconero - ero molto felice, ma non ho festeggiato tanto perché quando si arriva a un certo punto o si vince il trofeo o si rimane delusi. E, siccome mi è già capitato tante volte di restare deluso, voglio vincere prima di festeggiare". Tra le grandi delusioni la finale persa a Manchester ai rigori, contro il Milan nel 2003: "E' stato molto doloroso, eravamo così vicini a vincere, quella volta...".