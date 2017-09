Juve, Buffon: "A Cardiff abbiamo sbagliato"

Cardiff, ancora Cardiff, sempre Cardiff. Chissà per quanto tempo ancora Gigi Buffon dovrà parlarne. Nell'intervista che rilascia al quotidiano spagnolo Marca, viene fuori un elemento nuovo: una velata (auto)critica sul modo in cui la Juve ha affrontato la finale di Champions col Real.



"Il Real Madrid si è rivelato più forte di noi - spiega Buffon - e ha vinto meritatamente, però secondo me ci servirà da lezione, perché se dovessimo incontrarlo di nuovo cambieremmo il modo in cui lo abbiamo affrontato in finale. La compattezza e la solidità difensiva sono tra le migliori caratteristiche delle squadre italiane e invece in quella partita, secondo me, noi abbiamo cercato il più possibile di giocarla a viso aperto e di ribattere colpo su colpo al Real Madrid, però se poi vai a vedere realmente lo spessore della squadra del Real…"



Buffon allarga il discorso: "Real superiore per una questione mentale? Sì, sì, in quel caso lì sì, ma penso anche che negli ultimi dieci anni le squadre spagnole, nazionale compresa, hanno assunto e hanno fatto proprie delle certezze e delle convinzioni che danno loro molta serenità ogni tipo di partita, cosa che a noi magari un pochino sta mancando. La Spagna è una grande squadra ormai da dieci anni, è cambiato qualche interprete, ma la filosofia di gioco è inalterata, se non la prendi con molta attenzione e con i dovuti accorgimenti può fare male". Riferimento chiaro al tonfo dell'Italia al Bernabeu.



Buffon dà poi qualche merito a Ventura: "L’Italia, secondo me, ha stravolto tutto da un anno a questa parte e sta facendo un percorso nuovo di crescita, con tanti ragazzi nuovo, e questo percorso ci sta dando risultati e gratificazioni perché in questo anno abbiamo fatto 10-11 partite e abbiamo perso solo la prima,che era un’amichevole contro la Francia, e l’ultima con la Spagna. Nelle altre gare abbiamo giocato un buon calcio e abbiamo fatto intravedere che anche l’Italia può proporre qualcosa di diverso da quella che è la nostra tradizione".



Ultima domanda su Gigio Donnarumma: "Non so se il Real deve acquistarlo: in questi anni non si è mai fatto mancare niente, i giocatori più forti li ha sempre comprati. E poi secondo me ha già un grande portiere (Keylor Navas. n.d.r.) con cui ha vinto due Champions di fila ed è stato importante nelle fasi decisive. Non ha necessità di prendere un altro portiere".