Juve, Bonucci: "Fiero di aver fatto parte di questo gruppo"

"La delusione c'è, esiste". Il post di Leonardo Bonucci su Instagram dopo la sconfitta nella finale di Champions comincia così. Ed è un sentimento comune, ovviamente, a tutti i giocatori della Juve. "Pensavamo e credevamo che questa volta sarebbe stata quella giusta - continua il difensore -. Purtroppo non è stato così. Complimenti al Real per la vittoria. Resta però l'orgoglio di aver fatto parte di questo gruppo. Abbiamo portato a casa due titoli, facendo qualcosa di veramente unico. Un applauso a voi tifosi che per la Vecchia Signora, c'eravate, ci siete e ci sarete sempre. Nelle sconfitte e nelle vittorie". Bonucci aggiunge gli hashtag #finoallafine e #atestaalta. E un po' di perplessità sull'uso del passato la lascia: perché scrive "aver fatto parte di questo gruppo?" e non "far parte?"



Rimpianti anche per Allegri e Marchisio, ma con una prospettiva diversa, legata al futuro: "La delusione è pari all'orgoglio che provo per la stagione della squadra. Ora stacchiamo, per ripartire ancora più forti!", scrive il tecnico. "Non sto a descrivere il rammarico che abbiamo in questo momento - è il messaggio del centrocampista -. Merito ai nostri avversari per la finale giocata, un applauso a noi per questa stagione, ricca di emozioni e momenti forti, intensi come questa sera, anche se non si è conclusa come tutti noi speravamo. RICOMINCIAMO - scrive in maiuscolo - Questa deve essere la parola di questo momento, ricominciare per migliorare, per continuare a sognare, per arrivare a obiettivi sempre più importanti".