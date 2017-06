Juve, Bonucci: "Facciamo paura". Dybala: "Notte fantastica"

La festa è obbligatoria: la Juve è in semifinale di Champions. Ci arriva dopo uno 0-0 tutt'altro che scontato a Barcellona. Ecco le reazioni dei giocatori.



Dybala: "È una notte fantastica considerando quello che avevamo visto in gare precedenti, come il 6-1 contro il Psg. Non ho parlato con Messi, l'ho solo salutato perché siamo compagni in nazionale. Prima dei quarti volevamo tutti tranne il Barcellona e l'abbiamo pescato. Stiamo a vedere"



Bonucci: "Sapevamo che loro avrebbero giocato alti rischiando qualcosa dietro. Siamo stati compatti, merito anche del lavoro di Cuadrado e Mandzukic. È stata un'altra grande prova. Siamo cresciuti nella consapevolezza, ora serve un altro passo per andare a giocarci la finale. La maglia scambiata con Messi? Mi faceva piacere, lui è tra i due migliori giocatori del mondo, è un cimelio per la collezione. Chi vogliamo evitare? Adesso la Juventus mette paura, una vale l'altra. Il Monaco sulla carta è quella più facile ma ha dimostrato di essere una squadra con qualità"



Cuadrado: "Siamo venuti qui con la consapevolezza di essere una grandissima squadra. Abbiamo messo in campo grande voglia e il risultato penso sia meritato. Abbiamo giocato come volevamo, abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo sfruttato ma l’importante era passare il turno. Quale squadra vorrei affrontare in semifinale? Non lo so, quella che deciderà Dio sarà quella giusta".